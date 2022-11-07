İstanbullulara kötü haber! 5 TL olan ekmeğe zam geliyor

İstanbul'da 5 TL'den satılan ekmeğin fiyatına zam gelmesi bekleniyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmeğin kaç TL olacağı hakkında bilgi verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbullulara kötü haber! 5 TL olan ekmeğe zam geliyor 1

İstanbul'da 4 TL'den satılan ekmeğin fiyatının 5 TL'ye çıkması vatandaşları zorlarken bir kez daha zam gelmesi bekleniyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Aralık ayı gelmeden ekmeğin fiyatına zam yapılacağını söyledi.

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