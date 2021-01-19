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  3. İstanbullulara müjde! Anadolu yakasında kar yağışı başladı

İstanbullulara müjde! Anadolu yakasında kar yağışı başladı

İstanbul'u terk etmesi beklenen kar yağışı bu kez Anadolu yakasında Sultanbeyli, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde başladı.

Geçtiğimiz cuma gününden bugüne kadar 3 gün boyunca etkili olan ancak Anadolu yakasında etkisini kaybeden kar yağışı yeniden etkisini gösterdi ve beyaz örtü kenti kaplamaya başladı.  Özellikle yüksek kesimlerde yağışın etkili olduğu görülüyor. TEM otoyolu Sultanbeyli mevkiinde de kar yağışı etkili oluyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 3 derece olacak. Ayrıca çok bulutlu havanın yanı sıra kuzey kesimlerde hafif kar yağışı etkili olacak. 

İstanbullulara müjde! Anadolu yakasında kar yağışı başladı

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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