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  3. İstanbulluların dikkatine! Kimlik bilgileriniz PKK'lının elinde! İBB'nin işe aldığı Sevtap Ayman PKK'lıların "kanka"sı çktı!

İstanbulluların dikkatine! Kimlik bilgileriniz PKK'lının elinde! İBB'nin işe aldığı Sevtap Ayman PKK'lıların "kanka"sı çktı!

İBB’nin Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde işe aldığı Sevtap Ayman’ın 2011-2012 yılları arasında birçok kez Kandil ve Irak’ın kuzeyindeki diğer örgüt kamplarına giderek PKK elebaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İstanbulluların dikkatine! Kimlik bilgileriniz PKK'lının elinde! İBB'nin işe aldığı Sevtap Ayman PKK'lıların "kanka"sı çktı!

Süleyman Soylu'nun "özel teftiş" kararına defalarca karşı çıkan ve HDP tarafından da desteklenen CHP'li İBB, tüm iddiaların doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İBB'nin Muhtarlıklar Müdürlüğü'ne personel olarak aldığı Sevtap Ayman isimli şahısın 2011-2012 yıllarında Kanil ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına gittiği ve oradaki PKK'lılarla görüştüğü ortaya çıktı.

İstanbulluların dikkatine! Kimlik bilgileriniz PKK'lının elinde! İBB'nin işe aldığı Sevtap Ayman PKK'lıların kankası çktı!

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İBB'nin Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde sekreter olarak göreve başlattığı  Sevtap Ayman'ın, o dönem PKK ile iş birliği içerisinde olduğu tespit  edildi. İstanbulluların kimlik bilgilerine çok rahat bir şekilde ulaşabilen Ayman, 6 Kasım 2021'de örgüt eylemi yapanlarla birlikte gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sevtap A., polis merkezinde verdiği ifadede, daha önce PKK'nın JİN Haber Ajansı'nda çalıştığını doğrulamış, Kandil ve Irak'ın kuzeyine gittiği yönündeki ortaya çıkan açığını ise "akraba ziyareti" diyerek kapatmıştı.

İstanbulluların dikkatine! Kimlik bilgileriniz PKK'lının elinde! İBB'nin işe aldığı Sevtap Ayman PKK'lıların kankası çktı!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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