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  3. İstanbulspor 1-1 Beypiliç Boluspor | Maç sonucu

İstanbulspor 1-1 Beypiliç Boluspor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin 33.haftasında İstanbulspor, evinde Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbulspor 1-1 Beypiliç Boluspor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti Bu kapsamda İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor kozlarını paylaştı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakem: Koray Gençerler, Furkan Ürün,  Ali Tuna,  Ferhan Kestanlıoğlu

İstanbulspor:  Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Mehmet Uslu, Eslem Öztürk,  Levent Ayçiçek, Egehan Gök,  Melih Kabasakal , Valon Ethemi, Kristal Abazaj,  Mirkan Aydın.

Beypiliç Boluspor: Gentian Selmani, Fethi Özer, Oğuzhan Berber , Emin Bayram,   Aykut Demir, Tugay Kaçar, Araz Abdullaev, Muhammed Gümüşkaya, Arda Köksal,  Muhsin Yıldırım, Kabongo Kassongo.   

Goller: İstanbulspor - Mirkan Aydın( dk.68), Boluspor - Kassongo (dk.58)

Tayfun Altuntaş
Editör
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