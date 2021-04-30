İstanbulspor 1-1 Beypiliç Boluspor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti Bu kapsamda İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor kozlarını paylaştı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakem: Koray Gençerler, Furkan Ürün, Ali Tuna, Ferhan Kestanlıoğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Mehmet Uslu, Eslem Öztürk, Levent Ayçiçek, Egehan Gök, Melih Kabasakal , Valon Ethemi, Kristal Abazaj, Mirkan Aydın.

Beypiliç Boluspor: Gentian Selmani, Fethi Özer, Oğuzhan Berber , Emin Bayram, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Araz Abdullaev, Muhammed Gümüşkaya, Arda Köksal, Muhsin Yıldırım, Kabongo Kassongo.

Goller: İstanbulspor - Mirkan Aydın( dk.68), Boluspor - Kassongo (dk.58)