İstanbulspor 1-1 Beypiliç Boluspor | Maç sonucu
TFF 1.Ligin 33.haftasında İstanbulspor, evinde Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti Bu kapsamda İstanbulspor ile Beypiliç Boluspor kozlarını paylaştı
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakem: Koray Gençerler, Furkan Ürün, Ali Tuna, Ferhan Kestanlıoğlu
İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Mehmet Uslu, Eslem Öztürk, Levent Ayçiçek, Egehan Gök, Melih Kabasakal , Valon Ethemi, Kristal Abazaj, Mirkan Aydın.
Beypiliç Boluspor: Gentian Selmani, Fethi Özer, Oğuzhan Berber , Emin Bayram, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Araz Abdullaev, Muhammed Gümüşkaya, Arda Köksal, Muhsin Yıldırım, Kabongo Kassongo.
Goller: İstanbulspor - Mirkan Aydın( dk.68), Boluspor - Kassongo (dk.58)