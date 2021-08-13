İstanbulspor 3-4 Manisaspor | Maç Sonucu

TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise İstanbulspor ile Manisaspor karşı karşıya geldi. Tam bir gol düellosu olan maç izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. 90 dakikanın sonunda ise kazanan taraf deplasman takımı Manisaspor oldu.

İSTANBULSPOR 3-4 MANİSASPOR MAÇ SONUCU

8. dakikada Manisaspo, rakibi karşısında golü Dever Orgill ile bularak 1-0 öne geçti.

33. dakikada Manisaspor farkı ikiye çıkardı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu stadında golü atan oyuncu bu kez Andre Sousa.

42. dakikada İbrahim Yılmaz İstanbulspor adına golü atarak skoru 1-2'lik duruma getirdi.

64. dakikada İstanbulspor skora denge getiriyor. İbrahim Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

67. dakikada Manisaspor tekrar öne geçti. sahneye yeniden Dever Orgill çıktı.

87. dakikada Dever Orgill tarafından hattrick geldi. Manisaspor durumu 2-4'e getirdi.

90+8. dakikada bir hattrick de İbrahim Yılmaz'dan geldi. Golcü oyuncu durumu 3-4'e getirse de maçta başka gol olmayınca 3 puanı alan taraf Manisaspor oldu.