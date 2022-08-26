İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca ilçelerinde ise dolu yağışı etkili oldu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt ilçesinde cadde ve yollar gölete döndü.

İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Özelikle Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı araç trafiğini etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti

ÇOCUKLAR YAĞMURU FIRSAT BİLDİ, OYUN OYNADI

Sağanak yağış sırasında bazı çocukların oyun oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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