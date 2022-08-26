İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt ilçesinde cadde ve yollar gölete döndü.
DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Özelikle Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı araç trafiğini etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.
ÇOCUKLAR YAĞMURU FIRSAT BİLDİ, OYUN OYNADI
Sağanak yağış sırasında bazı çocukların oyun oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.