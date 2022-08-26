İstanbul'u dolu yağışı vurdu! Sağanak yağış hayatı felç etti İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca ilçelerinde ise dolu yağışı etkili oldu.

Melahat Ersoy Ekonomi & Dünya Haberleri Editör