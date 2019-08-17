İstanbul'u sel aldı! Ekrem İmamoğlu nerede?

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde itfaiye, İSKİ, Yol bakım, çevre koruma,zabıta ,ekiplerine 2414 ihbar gelmesine rağmen belediye yetkilileri geç ve yetersiz müdahalelerde bulununca vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU NEREDE?

16.08.2019 -21.08.2019 Tarihinde 6 günlük yıllık izin alarak il dışına çıkacağını belirten İmamoğlu,yokluğu süresince vekil olarak İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu deruhte etti.

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİNDEN SONRA GERİYE KALANLAR

Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış vapur seferlerinin de iptal edilmesiyle ulaşımı felç ederken bazı yerlere yıldırım düştü.

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

ÇATALCA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı.

Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı.

Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

Öğle saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korundu. Kapalıçarşı'yı ise su bastı. Esnaf dükkanlarına dolan su tahliye etmek için büyük çaba sarf etti.