İstanbul'un en dar sokağı bulundu!

Tarihi yapılarıyla ziyarete gelen herkesi kendine hayran bırakan İstanbul'da yeni yerler keşfedilmeye devam ediliyor. Bu kez dikkatleri çeken Beşiktaş’ta Kuruçeşme’ye adını veren tarihi çeşmenin yanında yer alan Alaylı Sokağı...

Sokak, 89 santimetre ile İstanbul’un en dar sokağı olarak biliniyor. Tarihçi Mehmet Dilbaz, sokağın kestirme geçiş oluşturması nedeniyle vatandaşlar tarafından sıkça kullanıldığını söyledi. Alaylı Sokağı ilk defa görenler önünde fotoğraf çektiriyor. Buna benzer daha dar geçitlerin olduğunu Dilbaz, resmiyette en dar sokağın burasının olduğunu ifade etti.

''İSTANBUL SOKAK SOKAK KEŞFEDİLMESİ GEREKEN BİR YER''

İstanbul’un sokak sokak gezilmesi gerektiğini belirten Tarihçi Mehmet Dilbaz, “İstanbul’da buna benzer çok enteresan nüanslar var. İstanbul sokak sokak gezerek keşfedilmesi gereken bir yer. Arkamızda bulunan Alaylı Sokağı, İstanbul’daki en dar sokak. İstanbul’da buna benzer dar alanlar, bina arası geçitler var ama burası bir sokak ve tabelası var. Süleymaniye taraflarında buna benzer daha dar sokaklar olduğu söylenir ama resmiyette en dar sokak burasıdır” dedi.

''BURAYA GELEN HERKES ŞAŞIRIYOR''

İnsanların buraya gelip fotoğraf çektirdiğini söyleyen Yunus Tatlı, “Beşiktaş’ın emekli müftüsü Beşiktaş Camii’leri kitabında bu caminin sokağının 89 cm olduğunu yazmıştır. Ben de oradan okuyup öğrendim. Buraya gelen herkes şaşırıyor siz ilk değilsiniz. Hatta pandemiden önce insanlar hafta sonu buraya gelip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bize göre hayatın içinde bir şey olduğu için vatandaşların buraya gelip fotoğraf çektirmesi bize garip geliyor” şeklinde konuştu.