İstanbul'un Finans Merkezi için kritik hamle: Şirketlere 10 yıl boyunca yüzde 100 vergi indirimi uygulanacak!

İstanbul'un Londra, New York gibi sayılı finans merkezlerinden biri haline gelmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında kurulması planlanan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) işletimi, faaliyetleri ve merkez içinde yer alacak kurumlara tanınacak kolaylıkların yer aldığı yasa teklifi imzaya açıldı.

Bu teklife göre, merkezde faaliyet gösterecek firmalara 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi'nde yüzde 100 indirim sağlanması, işlemlerinde damga ve harçlardan muaf tutulması ve belli koşullarda verfi kesintisi yapılmaması planlanıyor.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, yasa teklifinin hazırlanmasından önce İFM'nin hedefi için, 'Dubai ya da Astana gibi yerler değil New York ve Londra gibi büyük finans merkezleri ile yarışacak şekilde' görüşü ortaya kondu. Kesinti ve muafiyetlerin oranları da yine buna göre belirlendi.

AMAÇ, İSTANBUL'UN KÜRESEL FİNANS MERKEZİ OLMASINI SAĞLAMAK

Teklifte, İFM'nin küresel finans merkezi olmasının sağlanmasının amaçlandığı belirtilirken "Ülkemizin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal yapısını geliştirmek, üretimin finansmanında verimliliği artırmak ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamaktır" ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN, VARLIK FONU İDARESİNDE YÖNETİLECEK

İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde altyapı dahil tüm hizmetler, Cumhurbaşkanlığı yönetimindeki Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan yönetici şirket tarafından yürütülecek.

İFM bölgesinde faaliyet göstermek isteyenler, 'katılımcı belgesi' alacak. Şirketlerin yürüttükleri işlemlerde kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı Tek Durak Büro oluşturulacak. Tek Durak Ofisi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek.

YURT DIŞINA FİNANSAL HİZMET ARACI İHRACI

2031'e kadar İFM bölgesinde faaliyet gösteren şirketler, finansal hizmetler kapsamında, yurtdışına finansal hizmet aracı ihracı yapabilecek.

2031'E DEK VERGİDEN YÜZDE 100 MUAF

Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75'i Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek. 2031 yılına kadar ise bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.