Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan beğendiklerinin cinsel ilişki görüntülerini izlediFederasyonun ana statüsü değişiyor: TFF'ye bağlı kurullar bağımsızlık yolunda!Korsanların kaçırdığı Türk gemisi Gabon karasularında!Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu! Yine çukura takılıp düştüİstanbul'un göbeğinde kemerli kavga! O anlar anbean kameradaFırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşi açan 7 terörist öldürüldü!İzmir depremini önceden bilen Prof. Ercan'dan büyük Marmara depremi tarihi!Star TV Yayın Akışı |Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?FOX TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümde ne olacak?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 24 Ocak Pazar 2021
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul'un göbeğinde kemerli kavga! O anlar anbean kamerada

İstanbul'un göbeğinde kemerli kavga! O anlar anbean kamerada

İstanbul Mecidiyeköy'de iki grup arasında çıkan kemerli kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada gruplar birbirlerine tekme, yumruk ve kemerlerle saldırdı.

Olay Şişli Mecidiyeköy Meydanı’nda geçtiğimiz salı günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İki grup trafiğin ortasından güpegündüz kavgaya tutuştu. 

Tartışmayla başlayan olayın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine kemerlerle saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada darbe alan bir kişi yere yığıldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR 

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde kemerli kavga! O anlar anbean kameradaİstanbul'un göbeğinde kemerli kavga! O anlar anbean kamerada

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT