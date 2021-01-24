İstanbul'un göbeğinde kemerli kavga! O anlar anbean kamerada
İstanbul Mecidiyeköy'de iki grup arasında çıkan kemerli kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada gruplar birbirlerine tekme, yumruk ve kemerlerle saldırdı.
Olay Şişli Mecidiyeköy Meydanı’nda geçtiğimiz salı günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İki grup trafiğin ortasından güpegündüz kavgaya tutuştu.
Tartışmayla başlayan olayın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine kemerlerle saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada darbe alan bir kişi yere yığıldı.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.