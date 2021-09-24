İstanbul’un, korkutan hava kirliliği raporu! Gelecekte daha kirli hava soluyacağız

Hava kirliliği limit değerleri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından güncellendi. Güncelleme 15 yıl aradan sonra gelirken hava kalitesi rehberinde temel kirleticiler arasında bulunan PM10 için yıllık limit değeri 20 mikrogramdan 15’e, DSÖ tarafından kanserojen madde olarak tanımlanan PM2.5 ise 10 mikrogramdan 5’e çekildi. Yeni belirlenen değerlere göre İstanbul’da yıllık hava kirliliği ortalaması, limit değeri yaklaşık 3.4 kat; Ankara’da ise 3.8 kat artmakta.

BİR ÇOK ÜLKENİN HAVASI KÖTÜLEŞECEK

Uluslararası Hava kirliliğini önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof.Dr. Selahattin İncecik, DSÖ’nün bu hamlesi ile COP 26 taraflar toplantısı öncesinde ülkelerin hava kalitesi standartlarını yeni kılavuz değerlerini esas alarak yeniden güncellemelerinin bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti. Başta Hindistan olmak üzere bir çok ülkenin hava kalitesinin daha da kötü olacağını, İstanbul’un ise şu anda sorunlu bir şehir olduğunu belirtti.

KIŞ AYLARINDA TABLO CİDDİ

Prof.Dr.İncecik İstanbul ve Ankara’da özellikle kış aylarında zaman zaman ciddi kirlilik tablosu oluştuğunu söylerken bunun kömür kullanımından kaynaklandığını belirtti. Avrupa’nın hiçbir şehrinden kömür kullanılmadığını hava kirliliğinin birinci nedeninin bu olduğunu söyledi. Düşük gelir düzeyinde olan insanlara kömür yerine doğalgaz yardımı oluşturulmalı diye ekledi.

İstanbul’daki araçların %60’nın dizel olduğunu ve bunların partikül madde kirliliğine sebep olduğunu söyleyen İncecik, tüm araçları kapsayacak şekilde emisyon kontrol ve ölçümlerinin yapılması gerektiğini söyledi.