İstanbul'un orta yerinde bir kadını zorla aracına bindirmek isteyen şahsa çevredekiler engel oldu!

Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana gelen olayda, yol kenarında aracını durduran şahıs, bir kadını zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Kadının 'bırak' çığlıklarına aldırış etmeyen adam kolundan tutarak uzun süre tartıştı. Çevredekiler ise önce durumu anlamaya çalıştı ardından müdahale etmek için ikilinin yanına gitti.

Kadını aracına bindiren şahsa yoldan geçen sürücüler engel oldu. Araçlarını durdurarak kadının yardımına koşan sürücüleri gören kadın zorla bindirildiği otomobilden indi. Çevredeki sürücülerin engel olduğu olay sonrası kadını zorla aracına bindirmek isteyen şahıs olay yerinden uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yaşanan olay ise anbean bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştığı görülüyor. Şahsın, kadını zorla aracına bindirdiği görülen görüntülerde durumu fark eden duyarlı sürücülerin araçlarını durdurduğu görülüyor. Vatandaşların yardımına koştuğu kadın otomobilden inerken, olayı gerçekleştiren şahıs ise otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın da yaya olarak olay yerinde ayrıldı.