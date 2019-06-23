İstanbul'un yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bugün 10 milyon 560 bin 963 vatandaş sandık başına gitti.

Sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17:00 itibari ile sona erdi.

OY SAYIMI BAŞLADI

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçiyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

Saat 17:00 itibari ile sandıklar kapanan sandıklarda oy sayımı başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu seçimi yaklaşık 730 bin oy farkla kazandı. İmamoğlu'nun rakibi Bİnali YIldırım da kameralar karşına geçerek İmamoğlu'nu tebrik etti.

SONUÇLAR BEKLENİYOR...

YSK'nın yasağı kaldırması ile birlikte ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İşte AA'nın verilerine göre ilk sonuçlar...

Açılan Sandık: 25 bin

Sandıkların yüzde %99.37

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,03

Binali Yıldırım: Yüzde 45,09