İstavroz ne demek, TDK'ya göre İstavroz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstavroz ne demek? İstavroz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istavroz kelimesi. Peki istavroz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istavroz nedir, istavroz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTAVROZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstavroz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstavroz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre istavroz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haç

- Sıhhi tesisatta kullanılan dört girişli bağlantı borusu



İSTAVROZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İstavrozunu bir gün göğsünden eksik etmez.



İSTAVROZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istavroz çıkarmak

