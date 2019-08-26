İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Neslihan Doğrusöz sakal ektirdi

"İşte Benim Stilim" programıyla tanınan ve sürekli imaj değiştiren Neslihan Doğrusöz kız arkadaşıyla görüntülendi. Neslihan Doğrusöz'ü görenler tanımakta güçlük çekti.

YARIŞMADA SAKIN TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

7.sezonun sonlarına doğru dahil olduğu yarışmada, sakin ve sessiz tavırlarıyla dikkat çeken Doğrusöz'ün değişimi olay oldu.

SAKAL EKTİRDİ

Geçtiğimiz gün kız arkadaşı olan milli sporcu Büşra Eyen ile Nişantaşı'nda el ele objektiflere takılan Doğrusöz'ün büyük değişimi gözlerden kaçmadı. Görüntülendiğini fark eden Neslihan Doğrusöz, değişimi hakkında "Sakal ektirdim. Yakın zamanda yeni halimle ortaya çıkacağım" diyerek daha fazla konuşmak istemedi.