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  3. İşte kaskın önemi! Başına güneş geçen sürücü motosikletinden düştü

İşte kaskın önemi! Başına güneş geçen sürücü motosikletinden düştü

Düzce'de bir motosiklet sürücünün başına güneş geçti. Kuryeci olan genç güneşin etkisiyle baygınlık geçirerek motosikletinden düştü.

İşte kaskın önemi! Başına güneş geçen sürücü motosikletinden düştü

Düzce'de başına güneş geçen kurye motosikletten düşerek yaralandı. Kaza Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir firmanın kuryeliğini yapan S.D., 81 ABE 967 plakalı motosikleti ile cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Polis ekipleri, motosikleti ruhsat sahibine teslim ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İşte kaskın önemi! Başına güneş geçen sürücü motosikletinden düştü

İşte kaskın önemi! Başına güneş geçen sürücü motosikletinden düştü

İşte kaskın önemi! Başına güneş geçen sürücü motosikletinden düştü

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