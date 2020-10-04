Futbolun beşiği Premier Lig'de tarihi bir maç yaşandı. Ligin 4. haftasında son şampiyon Liverpool, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Futbol otoritelerinin kayıpsız geçeceğini düşündüğü kırmızılar, Aston Villa'dan 7 gol yedi. Adeta hezimeti yaşayan Liverpool, geçtiğimiz sezon ilk 7 hafta boyunca yalnızca 5 gol yemişti.

TARİHİ MAÇ

Aston Villa, kaptan Jack Grealish'in şov yaptığı ve 2 gol - 3 asist ile oynadığı tarihi maçta Liverpool'u 7-2 yendi. 24 yaşındaki Ollie Watkins ise hat-trick yaparken yeni transfer Ross Barkley de bir gol attı. Liverpool'un 2 golü ise Mohammed Salah'tan geldi.

Liverpool böylece 1963'ten sonra ilk kez bir maçta yedi gol yedi. Liverpool, 57 sene önce Tottenham karşısında 7 gollü yenilgi almıştı.

Premier Lig tarihinde ilk kez son şampiyon bir sonraki sezonda 7 gollü bir yenilgi aldı. Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Aston Villa puanını 9'a yükseltti. İlk mağlubiyetini tadan Liverpool ise 9 puanda kaldı.