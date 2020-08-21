İşte ülkelerin doğal gaz rezervleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün açıkladı. Erdoğan, “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır" dedi.

Türkiye Zonguldak, Ereğli açıklarında tarihinin en büyük doğal gaz rezervini buldu. 320 milyar metreküplük rezervin ekonomik değeri hesaplanmaya çalışılırken Rusya’dan aldığımız gazın yaklaşık spot fiyatı düşünüldüğünde rezervin ekonomik büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğu söyleniyor.

Uzmanlar gazın çıkarılma koşulları, ekipman kiralama veya satın alma gibi unsurlara vurgu yaparken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) rakamlarına göre Türkiye bugünkü rezerv de dahil edildiğinde dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip 32. ülke oldu.

Türkiye’nin boru hatlarına karşılık çok uzun kontratlar yaparak yüksek maliyetli doğal gaz satın aldığı Rusya dünyada en fazla doğalgaza sahip ülke olarak biliniyor. Rusya’yı İran ve Katar takip ediyor.

Bugün açıklanan haberler beraber Türkiye, dünyada en fazla doğal gaza sahip 35 ülke arasına girmiş oldu.