Geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılmasının ardından işten çıkarma yasağına ilişkin yeni bir karar alındı. 17 Nisan'da hayata geçirilen işten çıkarma yasağı 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle uzatılmıştı. Sürenin dolmasına kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla işten çıkarma yasağı uzatıldı. Peki İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar? İşten çıkarma yasağı süresi uzadı mı? Sorularınızın cevapları haberimizde...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Resmi Gazetede yayımlanan 4 Eylül 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararına göre işten çıkarma yasağı 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Söz konusu yasak 17 Nisan'da uygulanmaya başlanmış, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanlığı kararına göre işten çıkarma yasağı 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay sona erecek. Söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse tekrar uzatabilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda şöyle denildi:

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ UZADI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 17 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince işçi çıkarmak yasaktır. Ancak bu süreçte yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdirilebiliyor. Öte yandan 2 bin 943 TL'lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.