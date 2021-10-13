İstiğfar ne demek, TDK'ya göre İstiğfar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstiğfar ne demek? İstiğfar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istiğfar kelimesi. Peki istiğfar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istiğfar nedir, istiğfar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİĞFAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstiğfar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstiğfar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istiğfar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı'dan suçlarının bağışlanmasını dileme

- Tövbe etme



İSTİĞFAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istiğfar etmek

