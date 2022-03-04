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İstihbar ne demek, TDK'ya göre İstihbar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İstihbar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İstihbar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İstihbar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İstihbar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İstihbar ne demek, TDK'ya göre İstihbar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstihbar ne demek? İstihbar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istihbar kelimesi. Peki istihbar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istihbar nedir, istihbar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İSTİHBAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstihbar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İstihbar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istihbar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haber ve bilgi alma
- Duyma
- Öğrenme

İSTİHBAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istihbar etmek

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