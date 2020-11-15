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İstihbarattan Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi iddiası

Ermenistan istihbaratı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, iktidar karşıtı görüşlere sahip bir kişiye düzenlenen operasyonda, bu kişinin bazı politikacılarla evinde bulunan silahları kullanmak suretiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı öldürme, ardından iktidarı gasbetme konusunda anlaştığı öne sürüldü.

İstihbarattan Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi iddiası

Ermenistan istihbaratı, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik hazırlanan suikast girişimini engellediğini iddia etti. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Syuniks bölgesinde iktidar karşıtı görüşlere sahip bir kişinin evinde yapılan aramada Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinden getirilen çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Bu kişinin Ermenistan ve sözde Dağlık Karabağ’daki bazı politikacılarla söz konusu silahları kullanmak suretiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı öldürme, ardından iktidarı gasbetme konusunda anlaştığı öne sürülen açıklamada, “Hazırlanan bu ciddi suçlar Ulusal Güvenlik Servisi tarafından ortaya çıkarıldı ve önlendi.” ifadeleri kullanıldı.

ESKİ İSTİHBARAT BAŞKANINA DA GÖZALTI ŞOKU

Olayla ilgili doğrudan bağlantısı olduğu iddiasıyla bazı muhalif partilerin yöneticileri ve mensupları ile bir gönüllü birlik komutanının gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan Ermenistan eski istihbarat başkanı ve Anavatan Partisi Başkanı Artur Vanetsyan da Paşinyan’a suikast ve iktidarı gasbetme hazırlığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

Berna Akkaya
Editör


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