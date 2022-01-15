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İstihdaf ne demek, TDK'ya göre İstihdaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İstihdaf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İstihdaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İstihdaf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İstihdaf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İstihdaf ne demek, TDK'ya göre İstihdaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstihdaf ne demek? İstihdaf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istihdaf kelimesi. Peki istihdaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istihdaf nedir, istihdaf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İSTİHDAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstihdaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İstihdaf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istihdaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amaçlama, hedef alma

İSTİHDAF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istihdaf etmek

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