İstihkâm ne demek, TDK'ya göre İstihkâm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstihkâm ne demek? İstihkâm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istihkâm kelimesi. Peki istihkâm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istihkâm nedir, istihkâm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİHKÂM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstihkâm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstihkâm kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istihkâm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer

- İstihkâm işleriyle uğraşma, istihkâmcılık



İSTİHKÂM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Meğer tel örgülerin gerisindeki istihkâmlara gelmişim.



İSTİHKÂM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- istihkâm sınıfı

