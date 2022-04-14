İstihzalı ne demek, TDK'ya göre İstihzalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstihzalı ne demek? İstihzalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istihzalı kelimesi. Peki istihzalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istihzalı nedir, istihzalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİHZALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstihzalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre istihzalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İstihzası olan



İSTİHZALI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eniştemiz bizi şahit tuttukça babam da istihzalı bir tavır alır, kıs kıs gülerdi.

