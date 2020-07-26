İstiklal Caddesinde bayram alışverişi telaşı! Maske ve mesafe unutuldu

Koronavirüs salgınında en çok vaka ve ölümün yaşandığı illerden olan İstanbul'da İstiklal Caddesindeki yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi bayram alışverişi yapmak için caddede bulunan mağazaları tercih etti. Öte yandan vatandaşların koroanavirüs salgına rağmen maske ve mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanmıştı.

SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Türkiye'de rastgele yapılan tarama testlerine ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın boyunca toplam vaka sayısının 223 bin 115 olduğunu belirterek," Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." ifadelerini kullanmıştı.

Koca, şunları kaydetti:

"Vakaların yüzde 46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."