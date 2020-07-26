Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu tamamlandıMilli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Okullar açılacakİstiklal Caddesinde bayram alışverişi telaşı! Maske ve mesafe unutulduFlaş karar! Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacakVakalar artınca 400 kişilik mahalle karantinaya alındıPoşe yumurta nedir? Nasıl yapılır? Nasıl olur?Kartal'da küçük kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştıŞampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya boyun eğdiÇanakkale'de yangın! Pakdemirli programını iptal edip bölgeye gidiyor20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 26 Temmuz HADİ joker kodu nedir?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstiklal Caddesinde bayram alışverişi telaşı! Maske ve mesafe unutuldu

İstiklal Caddesinde bayram alışverişi telaşı! Maske ve mesafe unutuldu

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi, normalleşme süreciyle eski günlerine dönerken Kurban Bayramı öncesi yoğunluk göze çaptı.

İstiklal Caddesinde bayram alışverişi telaşı! Maske ve mesafe unutuldu

Koronavirüs salgınında en çok vaka ve ölümün yaşandığı illerden olan İstanbul'da İstiklal Caddesindeki yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi bayram alışverişi yapmak için caddede bulunan mağazaları tercih etti. Öte yandan vatandaşların koroanavirüs  salgına rağmen maske ve mesafe kuralına uymadıkları görüldü. 

Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanmıştı.

İstiklal Caddesinde bayram alışverişi telaşı

 

 

İstiklal Caddesinde bayram alışverişi telaşı

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Türkiye'de rastgele yapılan tarama testlerine ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın boyunca toplam vaka sayısının 223 bin 115 olduğunu belirterek," Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." ifadelerini kullanmıştı.

İstiklal Caddesinde bayram alışverişi telaşı

Koca, şunları kaydetti:

"Vakaların yüzde 46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT