İstiklal Marşı'nı hedef alan Suriyeli tutuklandı!

Sosyal medyada paylaşım yapan bir Suriyeli sığınmacı, Türkiye’deki okullarda okutulan İstiklal Marşı’nın utanç verici olduğunu yazdı.

İstiklal marşı üzerine Arapça müzik eşliğinde paylaşılan videoda, “Bugünün en utanç verici duygusu çocuklarımızın bize ait olmayan bir milli marşı zorla söyletilmesidir” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videodaki yazılanlara tepkiler çığ gibi büyüdü.

Paylaşım yapan veli tespit edildi

Şüpheliyle ilgili çalışma yapan ekipler, söz konusu paylaşımı M.E.'nin eşi olan R.K. tarafından paylaşıldığını belirledi.

M.E., ile eşi R.K. dün Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde paylaşımın yapıldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan M.E. ve R.K. isimli şüpheliler hakkında "Devletin Egemenliğini Aşağılama" suçundan adli işlem başlatılırken paylaşımı yapan R.K. adliyeye sevk edildi.

R.K., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alalen Tahrik Etme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: DHA & Ensonhaber