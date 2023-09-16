İstiklal Marşı'nı hedef alan Suriyeli tutuklandı!

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli, ilk okullarda her pazartesi ve cuma günleri okutulan İstiklal marşını hedef alarak "utanç verici" yorumu yaptı. Tepkiler sonrası yakalanan o Suriyeli paylaşımı yaptığı cep telefonuyla birlikte yakalanarak cezaevine gönderildi.

YAYINLAMA
Google News
İstiklal Marşı'nı hedef alan Suriyeli tutuklandı!

Sosyal medyada paylaşım yapan bir Suriyeli sığınmacı, Türkiye’deki okullarda okutulan İstiklal Marşı’nın utanç verici olduğunu yazdı.

İstiklal marşı üzerine Arapça müzik eşliğinde paylaşılan videoda, “Bugünün en utanç verici duygusu çocuklarımızın bize ait olmayan bir milli marşı zorla söyletilmesidir” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videodaki yazılanlara tepkiler çığ gibi büyüdü.

Paylaşım yapan veli tespit edildi

Şüpheliyle ilgili çalışma yapan ekipler, söz konusu paylaşımı M.E.'nin eşi olan R.K. tarafından paylaşıldığını belirledi.

M.E., ile eşi R.K. dün Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde paylaşımın yapıldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

screenshot-1.webp

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan M.E. ve R.K. isimli şüpheliler hakkında "Devletin Egemenliğini Aşağılama" suçundan adli işlem başlatılırken paylaşımı yapan R.K. adliyeye sevk edildi.

R.K., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alalen Tahrik Etme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: DHA & Ensonhaber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!
Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
8 yıldır yattığı cezaevinden izinli çıktı, imam nikahlı eşini katletti!
8 yıldır yattığı cezaevinden izinli çıktı, imam nikahlı eşini katletti!
İstanbul Kağıthane'de bir taksici dehşeti daha! 'Beni delirtmeyin, keserim hepinizi yemin ediyorum'
İstanbul Kağıthane'de bir taksici dehşeti daha! 'Beni delirtmeyin, keserim hepinizi yemin ediyorum'
Son Haberler
Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!
Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin yardım gemileri Libya'ya ulaştı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin yardım gemileri Libya'ya ulaştı!
İstiklal Marşı'nı hedef alan Suriyeli tutuklandı!
İstiklal Marşı'nı hedef alan Suriyeli tutuklandı!
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Camide alkol kullanıp sosyal medya hesabından ''Allah ile dertleştim biraz'' diyerek skandal paylaşımda bulunan zanlı yakalandı
Camide alkol kullanıp sosyal medya hesabından ''Allah ile dertleştim biraz'' diyerek skandal paylaşımda bulunan zanlı yakalandı
Yorumlananlar
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!