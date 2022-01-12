İstikrah ne demek, TDK'ya göre İstikrah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstikrah ne demek? İstikrah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istikrah kelimesi. Peki istikrah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istikrah nedir, istikrah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİKRAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstikrah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstikrah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istikrah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tiksinme, iğrenme



İSTİKRAH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Genç kız korku ve istikrahla göz kapaklarını sıktı.



İSTİKRAH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istikrah etmek

