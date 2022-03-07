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İstikrarlı ne demek, TDK'ya göre İstikrarlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İstikrarlı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İstikrarlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İstikrarlı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İstikrarlı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İstikrarlı ne demek, TDK'ya göre İstikrarlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstikrarlı ne demek? İstikrarlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istikrarlı kelimesi. Peki istikrarlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istikrarlı nedir, istikrarlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İSTİKRARLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstikrarlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre istikrarlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dengeli

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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