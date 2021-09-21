İstikşaf ne demek, TDK'ya göre İstikşaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstikşaf ne demek? İstikşaf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istikşaf kelimesi. Peki istikşaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istikşaf nedir, istikşaf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İstikşaf kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İstikşaf kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İSTİKŞAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstikşaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstikşaf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istikşaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Araştırma

- Açınsama

