İstimara ne demek, TDK'ya göre İstimara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstimara ne demek? İstimara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istimara kelimesi. Peki istimara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istimara nedir, istimara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİMARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstimara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstimara kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre istimara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölçme, değerlendirme

- Bir kabın hacmini veya alabileceği miktarı hesaplama

