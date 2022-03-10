İstimrar ne demek, TDK'ya göre İstimrar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstimrar ne demek? İstimrar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istimrar kelimesi. Peki istimrar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istimrar nedir, istimrar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİMRAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstimrar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstimrar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istimrar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sürüp gitme, süreklilik

