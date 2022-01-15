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İstimzaç ne demek, TDK'ya göre İstimzaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İstimzaç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İstimzaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İstimzaç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İstimzaç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İstimzaç ne demek, TDK'ya göre İstimzaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstimzaç ne demek? İstimzaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istimzaç kelimesi. Peki istimzaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istimzaç nedir, istimzaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İSTİMZAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstimzaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İstimzaç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istimzaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimsenin huyunu, kişiliğini tanımak için araştırma
- Sorma, yoklama

İSTİMZAÇ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istimzaç etmek

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