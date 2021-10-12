İstirdat ne demek, TDK'ya göre İstirdat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstirdat ne demek? İstirdat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istirdat kelimesi. Peki istirdat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istirdat nedir, istirdat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİRDAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstirdat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstirdat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istirdat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geri alma

- Bir yeri yeniden ele geçirme, geri alma, kurtarma

