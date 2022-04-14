İstralya ne demek, TDK'ya göre İstralya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstralya ne demek? İstralya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istralya kelimesi. Peki istralya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istralya nedir, istralya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTRALYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstralya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstralya kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre istralya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemide direk ve çubukları baş tarafından yani burundan tutan halat

- Geminin kaburgalarını birbirine bağlayan demir kuşak

