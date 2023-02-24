İstvan Harsanyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Harsanyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Harsanyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Harsanyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Harsanyi 26 Nisan 1997 tarihinde Tiszaújhely şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Harsanyi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İstvan Harsanyi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İstvan Harsanyi'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İstvan Harsanyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Harsanyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İstvan Harsanyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Harsanyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2015 yılında Szentlőrinc SE

28 Temmuz 2016 yılında SZEOL

20 Temmuz 2017 yılında Budafoki MTE

1 Ağustos 2018 yılında Szentlőrinc SE

12 Temmuz 2022 yılında Pécsi MFC

İstvan Harsanyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Harsanyi şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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