İstvan Szatmari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Szatmari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İstvan Szatmari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İstvan Szatmari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İstvan Szatmari 23 Mayıs 1997 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İstvan Szatmari Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIP Football Agency yapmaktadır. İstvan Szatmari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İstvan Szatmari'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İstvan Szatmari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İstvan Szatmari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İstvan Szatmari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İstvan Szatmari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2008 yılında Vasas Alt.

4 Ağustos 2010 yılında MTK Budapest Alt

1 Ocak 2013 yılında MTK U17

1 Ocak 2014 yılında MTK U19

1 Temmuz 2014 yılında MTK Budapest II

1 Ocak 2016 yılında MTK Budapest

14 Şubat 2017 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2017 yılında MTK Budapest

18 Temmuz 2017 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2018 yılında MTK Budapest

18 Temmuz 2018 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest

30 Temmuz 2020 yılında Gyirmót FC

İstvan Szatmari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İstvan Szatmari şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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