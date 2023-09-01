İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar artarak sürerken, bir skandalda ülkemizde yılladır faaliyet gösteren İsveçli Ikea'dan geldi. İKEA, Bursa'daki dev mağazasında bodrum katta yer alan mescidini kullanıma kapattı. Görevliler namaz kılmak için gelenleri yan taraftaki alışveriş merkezine yönlendiriyor.

FİRMA MÜŞTERİLERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Bursa'da Yeni Yalova Yolu üzerinde, 24 bin 500 metrekare alanda 500'den fazla çalışanıyla 2008 yılından beri hizmet veren İKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapattı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla dünya gündemine giren İsveç menşeeli firma müşterilerinden tepki çekti.

MESCİT EN ATIL KÖŞEDE YER ALIYOR

Daha önce merdiven altında, atıl bir köşede mescit bulunduran İKEA, şimdilerde ise onu bile bulundurmak istemiyor. Vatandaşların "namaz nerede kılabilirim" sorusuna ise, görevliler tarafından başka bir alışveriş merkezine yönlendiriliyor.

İLGİLİ KURUMLARIN GEREĞİNİ YAPACAĞINI İNANIYORUM

Günde binlerce kişinin geldiği, hafta sonları adım atacak yerin bulunmadığı IKEA'nın bu kararına tepki gösteren müşteriler, "Siz Allah'ın dinine sahip çıkarsanız Allah da size sahip çıkar. Ancak IKEA bu konuda farklı davranıyor. Bodrum kattaki mescidi bile kaldırmışlar. Anlaşılır gibi değil. İlgili kurumların gereğini yapacağını inanıyorum" dediler.