İsviçre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsviçre'nin Bayrağı Nasıldır?
İsviçre'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İsviçre'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İsviçre hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
İsviçre veya resmî adıyla İsviçre Konfederasyonu; Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan bir ülke. Federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan bir federal cumhuriyettir. Kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn yer alır.
İsviçre'nin Başkenti?
“Bern” şehri İsviçre'nin başkentidir.
İsviçre'nin Para Birimi Nedir?
“İsviçre Frangı” İsviçre'nin para birimidir.
İsviçre'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
İsviçre'nin telefon alan kodu : + 41
İsviçre'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
İsviçre
İsviçre'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Bern
İsviçre'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Switzerland
İsviçre'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Bern
İsviçre'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Bern - Berne - Berna - Berna Schweiz - Suisse - Svizzera - Svizra
İsviçre'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Schweiz - Suisse - Svizzera - Svizra
İsviçre'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Almanca - Fransızca - İtalyanca - Romanşça Schweiz - Suisse - Svizzera - Svizra