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İsviçre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsviçre'nin Bayrağı Nasıldır?

İsviçre'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İsviçre'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İsviçre hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

İsviçre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsviçre'nin Bayrağı Nasıldır?

İsviçre veya resmî adıyla İsviçre Konfederasyonu; Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan bir ülke. Federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan bir federal cumhuriyettir. Kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn yer alır.

İsviçre'nin Başkenti?

“Bern” şehri İsviçre'nin başkentidir.

İsviçre'nin Para Birimi Nedir?

“İsviçre Frangı” İsviçre'nin para birimidir.

İsviçre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsviçre'nin Bayrağı Nasıldır?

İsviçre'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

İsviçre'nin telefon alan kodu : + 41

İsviçre'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

İsviçre

İsviçre'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Bern                                                              

İsviçre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsviçre'nin Bayrağı Nasıldır?

İsviçre'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Switzerland

İsviçre'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Bern

İsviçre'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bern -  Berne -  Berna -  Berna   Schweiz -  Suisse -  Svizzera - Svizra

İsviçre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsviçre'nin Bayrağı Nasıldır?

İsviçre'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Schweiz -  Suisse -  Svizzera - Svizra

İsviçre'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Almanca -  Fransızca -  İtalyanca -  Romanşça   Schweiz -  Suisse -  Svizzera - Svizra

İsviçre'nin Bayrağı Nasıldır?

İsviçre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsviçre'nin Bayrağı Nasıldır?

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