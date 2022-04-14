İt Dalaşı ne demek, TDK'ya göre İt Dalaşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İt dalaşı ne demek? İt dalaşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi it dalaşı kelimesi. Peki it dalaşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre it dalaşı nedir, it dalaşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İT DALAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İt dalaşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre it dalaşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki ülkeye ait savaş uçaklarının birbiri çevresinde burgu gibi dönüşlerle taciz için manevra yapması

