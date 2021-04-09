İtalya Başbakanına tepkiler büyüyor! Çelik, "En tepeye Erdoğan düşmanlığını koyuyorlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çirkin sözleriyle ilgili TRT Haber'de açıklama bulundu.

İtalya Başbakan Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine yönelik açıklamada bulunun sözcü Çelik, Draghi'nin siyasi cehaletle konuştuğunu belirterek bu konuşmasının "Avrupa’daki aşırı sağcıların diliyle bir saldırıdır." dedi.

"BUNU İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE BAĞLIYORLAR"

AB Konseyi Başkanı Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Türkiye'ye geldiler. Geldiklerinde oturma düzeniyle ilgili olarak, Konsey Başkanı, Devlet Başkanı pozisyonunda, Komisyon Başkanı ise Başbakan pozisyonundadır. Konsey Başkanının protokolüyle Türk protokolü arasındaki istişareler neticesinde, karşı tarafın talepleri karşılanarak böyle bir düzen ortaya çıktı.

Şimdi bunu tutup iki gündür, sanki Türkiye kendi misafirine bir saygısızlık yapmış gibisinden bir propagandaya çeviriyor bazı merkezler. Arkasından tutuyorlar, o kadar hadlerini aşan bir noktaya geliyorlar ki "Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çıktı, o yüzden kadın Komisyon Başkanına koltuk bile verilmedi" şeklinde çirkin ifadelerle yayın yapanlar var.

Sözlerine devam eden Çelik "Türkiye bir diplomasi devletidir. Türkiye her zaman misafirlerine büyük bir saygıyla davranır. " dedi.

"BU YAPTIKLARI CUMHURBAŞKANIMIZA DÜŞMANLIK"

Sözcü Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında bir çok konu başlığına değinerek, İtalyan Başbakanının Türk-İtalyan ilişkilerinden de bir şey anlamadığı, hiçbir şey bilmediğini öne sürerek," Artık merkez sağda ve merkez solda tüm siyasiler giderek Avrupa’daki aşırı sağın bir ajandası haline geliyorlar. Sağ ve sol adına söyleyecek hiçbir orijinal şeyleri kalmadı. En tepeye Erdoğan düşmanlığını koyuyorlar, onun altına İslam düşmanlığını yerleştiriyorlar, onun altına Türkiye düşmanlığını yerleştiriyorlar, onun altına da göçmen düşmanlığını yerleştiriyorlar. Yani Avrupa'daki faşistlerin düşmanlık skalasını aynen Avrupa demokrasilerinin merkez sağ ve merkez sol siyasetlerine tercüme ediyorlar. Bunun neticesi, aşırı sağ ve faşist siyasetin merkez sağ ve merkez sol siyaseti yutmasıdır, Avrupa demokrasilerinin zehirlenmesidir" ifadelerini kullandı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Hadsiz ifadelerini kendisine iade ediyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise olaya karşı şu sözler ile İtalya Başbakanını kınadı: "Bu millete hizmet yolunda varını yoğunu ortaya koyan, dur durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışan bu güzel insanı, liderimizi durduramazsınız"