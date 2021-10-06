UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı yarı final karşılaşmalarıyla hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda dünya futbolunun iki önemli takımı İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında İtalya - İspanya UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklinde aramalar yapıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

İTALYA - İSPANYA UEFA ULUSLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya - İspanya UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı 6 Ekim 2021 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka Milano'da, San Siro Stadyumu'nda oynanacak.

İTALYA - İSPANYA UEFA ULUSLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya - İspanya UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.