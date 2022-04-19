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İtalya Kupası yarı final: Inter 3-0 Milan | Maç sonucu, özeti

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Milan'ı konuk eden Inter rakibini 3-0 yenerek finale yükselen taraf oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Martinez (2) ve Gosens kaydetti.

İtalya'nın Milano şehrinin iki büyük takımı Inter ile Milan golsüz biten ilk maçın ardından rövanş müsabakasında Stadio Guiseppe Meazze'da karşı karşıya geldi. Dün saat 22.00'da başlayan ve hakem M.Mariani'nin yönettiği mücadeleye Inter iyi başladı. Ev sahibi ekip, mücadelenin 4.dakikasında Arjantinli forvet Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Inter 40.dakikada Martinez'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

İtalya Kupası yarı final: Inter 3-0 Milan | Maç sonucu, özeti

Milan ikinci yarıda gol bulmak için ataklarını sıklaştırsa da gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Gosens'in attığı golle Inter mücadeleyi 3-0 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Inter'in rakibi Juventus ile Fiorentina arasında oynanacak olan maçla belli olacak. 

Inter:  Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, ?? Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Correa, Lautaro 

 Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Kessie, Leao, Giroud

İtalya Kupası yarı final: Inter 3-0 Milan | Maç sonucu, özeti İtalya Kupası yarı final: Inter 3-0 Milan | Maç sonucu, özeti

Tayfun Altuntaş
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