"İtalya'da gençler koronavirüsün yayılmasını tetikliyor"

Dünya koronavirüsle boğuşurken, hastalığın en çok vurduğu ülkelerden biri de İtalya oldu. Yeni bulgular İtalya'da yeni vakalarda hasta yaşı ortalamasında düşüş yaşandı. Koronavirüsün gençler arasında hızla yayılması tedirginlik yaratıyor. İngiltere Covid-19 varyantına sahip genç hastaların İtalya'da üçüncü dalgaya yön verdiği ifade ediliyor. İtalyalı uzmanlar yoğun bakım servislerinde rekor doluluğa ulaşıldığını iddia ediyor.

"HASTALARIN ORTALAMA YAŞI DÜŞÜYOR"

İtalya'da koronavirüs sayıları artmaya devam ederken, uzmanlardan konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Gençlerin aktif olmasının virüsün yayılmasına neden olduğu düşünülüyor. Konuyla ilgili İtalyan bulaşıcı ve tropikal hastalıklar toplumunun bilimsel direktörü Massimo Andreoni, açıklamalarda bulundu. Andreoni, hastaların ortalama yaşının giderek düştüğünü söyledi.

Uzmanlar özellikle gençleri daha dikkatli olmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konularında uyarıyor. Ayrıca yapılan açıklamalarda koronavirüsün yayılmasının engellenebilmesinde gençlere büyük sorumluluklar düştüğü ifade ediliyor.