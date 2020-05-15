İtalya'da korona can almaya devam ediyor! 31 bin 610'a yükseldi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saat içinde 242 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 31 bin 610'a yükseldi. Vaka sayısı ise 789 artarak 22 bin 885 oldu.

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde ölü sayısı 31 bin 610’a, vaka sayısı ise 223 bin 885’e ulaştı.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da iyileşenlerin sayısı ise 120 bin 205’e yükselirken, hasta ve bakımevlerinde tedavi gören 808 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

21 Şubat’tan bugüne kadar corona virüsü salgınıyla mücadele eden İtalya, Birleşik Krallık’tan sonra Avrupa’da en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke.