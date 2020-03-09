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İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 97 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 97 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

İTALYA'DA TÜM SPOR ORGANİZASYONLARI 3 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINDI

Koronavirüs sebebiyle, İtalyan Olimpiyat Komitesi tarafından Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

Koronavirüs önlemi! İtalya'da tüm spor organizasyonları askıya alındıKoronavirüs önlemi! İtalya'da tüm spor organizasyonları askıya alındı

 




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