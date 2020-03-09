İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 97 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

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İTALYA'DA TÜM SPOR ORGANİZASYONLARI 3 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINDI

Koronavirüs sebebiyle, İtalyan Olimpiyat Komitesi tarafından Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

Koronavirüs önlemi! İtalya'da tüm spor organizasyonları askıya alındı