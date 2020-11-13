İtalya'da salgın kontrolden çıktı! Dehşete düşüren görüntüler: Kovidli hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'nın Napoli kentinde bir hastanede ölümcül koronavirüs nedeniyle can veren hastaların görüntülerinin paylaşılması tüm dünyada infial yarattı. Avrupa'ya diz çöktüren salgın nedeniyle vaka sayıları hızla artış gösterirken, hastanede çekilen korkunç görüntüler üzerine Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, durumu incelemesi için hastaneye iki müfettiş gönderdiği belirtildi.

Hastanede durumun kontrolden çıktığı öne sürülürken, doktorların vakalara yetişemediği ve hastalara müdahale edemediği belirtiliyor. Hastaların tuvalette, koridorlarda ya da acil servisteki sedyelerde hayatını kaybettiği iddia edilirken, söz konusu videoda bir kişi elinde kamerayla acil servisi dolaşıyor.

''KENDİ İDRARI İÇİNDE YATIYOR''

Acil servis tuvaletinde yerde yatan bir kişiyi gösteren kameradaki kişi, “Bu adam ölü, burası Cardarelli Hastanesi. İşte burası da acil servis. Bu kadın kendi idrarı içinde yatıyor. Ölü mü yoksa hayatta mı bilmiyoruz. Orada da bir kadın var hiçbir şey bilmiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

1 MİLYON VAKAYI GEÇTİLER

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı bulurken, hastanedeki duruma ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Corona virüsüyle ilgili rakamları anbean aktaran worldometers’ın verilerine göre İtalya’da şimdiye dek 1 milyon 66 bin vaka görüldü. Ülkedeki ölü sayısı ise 43 bin 589’a ulaştı.