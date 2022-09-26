İtalya'da seçim sonuçları belli oldu! Sağ ittifak, salt çoğunluğa ulaştı: Giorgia Meloni başbakan olmaya yakın

İtalya'da oy kullanma hakkı bulunan yüzde 63.9'luk kısmın katıldığı seçimi Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI, yüzde 26,2'ik oyla kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İtalya'da seçim sonuçları belli oldu! Sağ ittifak, salt çoğunluğa ulaştı: Giorgia Meloni başbakan olmaya yakın

İtalya'da seçim heyecanı yaşandı. 19. yasama döneminde parlamentonun üst kanadı Senato (200 sandalye) ve alt kanat Temsilciler Meclisinde (400 sandalye) kendilerini temsil edecek parlamenterler için seçmenler sandık başına gitti.

50,8 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım yüzde 63,9 olurken bu istatistik, "İtalya'daki genel seçimler tarihindeki en düşük katılım oranı" olarak kayıtlara geçti.

İtalya'da seçim sonuçları belli oldu! Sağ ittifak, salt çoğunluğa ulaştı: Giorgia Meloni başbakan olmaya yakın

SEÇİM SONUÇLARI

İçişleri Bakanlığının paylaştığı sonuçlara göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI, yüzde 26,2'ik oyla seçimlerden birinci parti çıktı.

Ülkede en çok oyu alan ikinci parti yüzde 19,2 ile Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti oldu.

Seçimde en yüksek üçüncü oyu da eski Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15,3 ile aldı. M5S için seçim öncesi yapılan anketlerde daha düşük oy alacağı tahminleri yapılıyordu.

Seçimden önceki anketlerin aksine sağ ittifaktan Lig Partisinin oy oranı yüzde 8,9 oldu. Matteo Salvini liderliğindeki Lig, beklentilerin altında kaldı.

Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin lideri olduğu sağ ittifaktan Forza Italia (FI) da yüzde 8'lik oyla beşinci sırada yer aldı.

"Üçüncü Kutup" olarak merkezde konumlayan Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) ile seçime birlikte girdiği ortağı Italia Viva (Iv) yüzde 7,7 oy aldı. "Üçüncü kutup" kısa zamanda yürüttükleri seçim kampanyası neticesinde beklentilerin üstünde oy almalarıyla dikkati çekti.

İttifak bazında ise FdI, Lig, FI ve bazı küçük partilerin oluşturduğu sağ ittifakın oy oranı yüzde 44,3 oldu.

PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifak, yüzde 26,1 oyla sağ ittifakın gerisinde kaldı.

SAĞ İTTİFAK, SALT ÇOĞUNLUĞA ULAŞTI

Bu sonuçlar doğrultusunda sağ ittifak, hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde hükümet kuracak salt çoğunluğa ulaşacak sandalye elde etti.

Sağ ittifakın bir bütün halinde Senatoda 114 ile 126 arasında, Temsilciler Meclisinde de 232 ile 252 arasında sandalye sayısına ulaşacağı basında belirtiliyor.

İtalya'da seçim sonuçları belli oldu! Sağ ittifak, salt çoğunluğa ulaştı: Giorgia Meloni başbakan olmaya yakın

MELONİ, "İLK KADIN" VE "İLK AŞIRI SAĞCI" BAŞBAKAN OLABİLİR

Seçimlerden sağ ittifakın zaferle çıkması ve ittifakın daha önce kendi içinde en çok oy alanın başbakanı belirlemesi konusunda anlaşması sebebiyle gözler Meloni'ye çevrildi.

Meloni’nin sağ ittifakın başbakan adayı olarak kendisini açıklaması bekleniyor.

FdI liderinin, cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini alması sonrasında başbakan olmasıyla "İtalya tarihinde ilk kez bir kadın" bu göreve gelmiş olacak.

Ayrıca Meloni'nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde faşist lider Benito Mussolini'nin ardından "ülkede ilk kez aşırı sağcı bir politikacı" başbakanlık görevini üstlenecek.

Giorgia Meloni, başbakan olursa ayrıca "ülkede 2008'den bu yana seçimle bu göreve gelen ilk lider" olacak. İtalya'da son 10 yıldır göreve gelen 6 başbakan da seçimlerde başbakanlık için yarışıp seçilmiş değil aksine cumhurbaşkanları tarafından atanan isimler olmuştu.

İtalya'da seçim sonuçları belli oldu! Sağ ittifak, salt çoğunluğa ulaştı: Giorgia Meloni başbakan olmaya yakın

BERLUSCONİ SENATO'YA GİRDİ

İtalyan basınındaki haberlere göre, 2018'deki seçimlere 5 Yıldız Hareketi'nin lideri olarak giren ve 18. yasama döneminde kurulan 3 hükümette de bakan olarak görev alan mevcut Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bu seçim kaybeden isimlerinden oldu. Di Maio, seçim bölgesi Napoli'de seçimleri kazanamadı ve bu dönem parlamentoya giremedi.

Diğer yandan 2013'te vergi kaçırdığına hükmedilen bir davada aldığı mahkumiyet nedeniyle Senatodan ihraç edilen ve 6 yıl siyaset yasağı getirilen Forza Italia lideri Silvio Berlusconi, 9 yıl sonra seçimleri kazanarak yeniden Senatoya dönecek.

85 yaşındaki Berlusconi, seçim bölgesi Monza'dan seçilerek Senatoya girme hakkı kazandı.

Bu arada Meloni ve sağ ittifakın seçim başarısı, İtalyan basınında geniş şekilde yer aldı.

La Repubblica, "Meloni, İtalya’yı alıyor", Corriere della Sera, "Giorgia Meloni kazandı", La Stampa, "İtalya, sağa gidiyor" başlığıyla seçimin sonucunu okuyucularına aktardı.

Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek, 2023'te yapılması planlanan seçimleri 25 Eylül'e almıştı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bangladeş'te bot faciası! Can pazarı yaşandı: 24 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!
Bangladeş'te bot faciası! Can pazarı yaşandı: 24 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!
Ukraynalı diplomattan Putin sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia!
Ukraynalı diplomattan Putin sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia!
Kraliçe Elizabeth'in mezarı merak konusuydu, ilk görsel paylaşıldı! Siyah mezar taşı üzerinde yazanlar dikkat çekti...
Kraliçe Elizabeth'in mezarı merak konusuydu, ilk görsel paylaşıldı! Siyah mezar taşı üzerinde yazanlar dikkat çekti...
Asansörde korku dolu anlar! Scooter bir anda bomba gibi patladı!
Asansörde korku dolu anlar! Scooter bir anda bomba gibi patladı!
Son Haberler
İtalya'da seçim sonuçları belli oldu! Sağ ittifak, salt çoğunluğa ulaştı: Giorgia Meloni başbakan olmaya yakın
İtalya'da seçim sonuçları belli oldu! Sağ ittifak, salt çoğunluğa ulaştı: Giorgia Meloni başbakan olmaya yakın
2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta olacak? 2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta olacak? 2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yarı çıplak olmak onu kesmedi! 57'lik model Paulina Porizkova çırılçıplak poz verdi! Kimse o olduğuna inanamadı, fiziği göz doldurdu! "Sarkma bile yok!"
Yarı çıplak olmak onu kesmedi! 57'lik model Paulina Porizkova çırılçıplak poz verdi! Kimse o olduğuna inanamadı, fiziği göz doldurdu! "Sarkma bile yok!"
Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak, neler yaşanacak? İşte Dünya'nın akıbeti hakkında senaryolar...
Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak, neler yaşanacak? İşte Dünya'nın akıbeti hakkında senaryolar...
Havalimanında korku dolu anlar! İçinde tonlarca yük bulunan kargo uçağı pistten çıktı, gölete düştü
Havalimanında korku dolu anlar! İçinde tonlarca yük bulunan kargo uçağı pistten çıktı, gölete düştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den beklenmedik sitem: "Şok oldum, bunu anlamıyorum"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den beklenmedik sitem: "Şok oldum, bunu anlamıyorum"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Altın fiyatlarında çöküş! Gram ve çeyrek altın almanın tam zamanı! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında çöküş! Gram ve çeyrek altın almanın tam zamanı! İşte güncel altın fiyatları
Yarı çıplak olmak onu kesmedi! 57'lik model Paulina Porizkova çırılçıplak poz verdi! Kimse o olduğuna inanamadı, fiziği göz doldurdu! "Sarkma bile yok!"
Yarı çıplak olmak onu kesmedi! 57'lik model Paulina Porizkova çırılçıplak poz verdi! Kimse o olduğuna inanamadı, fiziği göz doldurdu! "Sarkma bile yok!"
Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü
Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü
Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem
Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem
Yorumlananlar
FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!
Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Başörtüsü nedeniyle kolej tarafından staja kabul edilmemişti! Bakanlık harekete geçti!
Başörtüsü nedeniyle kolej tarafından staja kabul edilmemişti! Bakanlık harekete geçti!