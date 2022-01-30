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İtalya'da seçimler sonara erdi! 8. turda Cumhurbaşkanı belli oldu

İtalya'da uzun süredir belirsizliğini koruyan Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitti ve yeni Cumhurbaşkanı mevcut başkan Sergio Mattarella oldu.

İtalya'da seçimler sonara erdi! 8. turda Cumhurbaşkanı belli oldu

24 Ocaktan bu yana cumhurbaşkanlığı seçimlerinin devam ettiği İtalya'da, 8’inci turdaki oylamanın ardından seçimler sonuca ulaştı. Koalisyon hükümetini oluşturan 6 partinin talebi üzerine mevcut başkan Sergio Mattarella tekrar görev almayı kabul etmesinin ardından 759 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Mattarella, ikinci dönem seçimlerinde aday olmayı düşünmemesine rağmen, koalisyon partilerinin yeni bir aday üzerinde mutabık olamamasından dolayı yeniden görev almayı kabul etti. 

İtalya'da seçimler sonara erdi! 8. turda Cumhurbaşkanı belli oldu.

DÖRDÜNCÜ TURDA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEMEYİNCE OYLAMA ŞARTI 3'TE 2 ÇOĞUNLUKTAN SALT ÇOĞUNLUĞA ÇEKİLMİŞTİ

İtalya'da 13. cumhurbaşkanının seçilebilmesi için adaylardan birinin bin 9 seçici delegenin en az 505'inin oyunu alması gerekirken, seçimlerin ilk 3 turunda sonuç çıkmaması üzerine seçilme şartı 4’üncü turdan itibaren 3'te 2 çoğunluktan salt çoğunluğa çekilmişti.

İtalya'da seçimler sonara erdi! 8. turda Cumhurbaşkanı belli oldu.

NAPOLİTANO'DA İKİNCİ KEZ GÖREV ALMIŞTI

İtalya'da bugüne kadar sadece Giorgio Napolitano iki dönem görev yapmıştı. 2013 yılında 7 yıllık görev süresini dolduran Napolitano, ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı koalisyon partilerinin isteği üzerine ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Ancak Napolitano, iki yıl içerisinde yeni hükümet kurulmadığı için görevinden istifa etmişti.

İtalya'da seçimler sonara erdi! 8. turda Cumhurbaşkanı belli oldu.

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