İtalya'dan flaş iddia! Arda Güler için 2 yıldız teklifi!

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre; geçen yaz Brugge takımından büyük beklentilerle transfer ettiği Charles De Ketelaere'den istediği performansı alamayan Milan, bu oyuncuyu elden çıkararak yerine Arda Güler'i getirme planları yapıyor.

ORİGİ VEYA REBİC

Tuttosport gazetesinin haberine göre, Arda Güler'in serbest kalma bedelinin 17.5 milyon euro olduğu hatırlatılırken, Milan'ın bu rakamı düşürmek için takas önerisinde bulunabileceği iddia edildi. İtalyan takımının takasta kullanabileceği isimlerin ise Divock Origi veya Ante Rebic olduğu öne sürüldü.